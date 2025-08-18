Tanker bariyerlere girip makasladı, ardından alev aldı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D100 geçişinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tanker bariyerlere dalarak makasladı. Sürücü yaralanırken tankerde bulunan yağ yola döküldü.

Kaza, 11.00 sıralarında D100 karayolu Tavşancıl mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. A.D.’nin kullandığı 01 BG 578 plakalı tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi önce yön levhasına ardından bariyerlere girdi. Makaslayarak durabilen tır da yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tankerde soğutma çalışması yaparken, yaralı sürücü A.D. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Ortalığı adeta savaş alanına döndüğü kazada, yol her iki istikamete de kısa süreli trafiğe kapandı. Yola ise yağ döküldü. Karayolları ekiplerinin dökülen yağı temizlemesinin ardından yol kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.