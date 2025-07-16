Tanker ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde tanker ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.



Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada, R.H. idaresindeki 54 HK 442 plakalı tanker ile M.B. hakimiyetindeki 54 ACE 798 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.