Tanker şarampole devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Hasan E. idaresindeki 06 CRB 566 plakalı tanker, Karaburun köyü çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü Hasan E., yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.