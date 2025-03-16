Tankerle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Edirne’nin İpsala ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İpsala’ya bağlı Kocahıdır köyünden Aliço Pehlivan köyü istikametinde giden N.F. yönetimindeki 22 PG 780 plakalı motosiklet, karşı istikametten gelen tanker ile çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletten düşen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Yaralı N.F. ambulansla kaldırıldığı İpsala Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.