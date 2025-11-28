Tankerle çarpışan otomobildeki kadın öldü, eşi yaralandı

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)-TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde tanker ile çarpışan otomobildeki Ayşe Kıray (70) hayatını kaybetti, eşi Nejdet Kıray yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ergene-Saray kara yolu Ahimehmet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nejdet Kıray'ın kullandığı 59 AJZ 916 plakalı otomobil ile yol üzerinde dönen S.A.T. yönetimindeki 42 BD 325 plakalı tanker çarpıştı. Yol kenarındaki tarlaya devrilip ters dönen otomobilin sürücüsü Necdet Kıray ile yanındaki eşi Ayşe Kıray, yaralandı. Tanker şoförü S.A.T.'nin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ayşe Kıray, kurtarılamadı. Necdet Kıray'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken; Ayşe Kıray'ın, muayene olmak üzere eşi tarafından hastaneye götürüldüğü belirtildi. Tanker şoförü S.A.T. gözaltına alırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

