Tanpınar Roman Ödülü için başvurular başladı

Türk edebiyatının ölümsüz isimlerinden Tanpınar’ın düşünce ve estetik dünyasından ilham alan eserlerin değerlendirileceği Ahmet Hamdi Tanpınar Roman Ödülü için başvurular başladı.

Edebiyat dünyasına yeni ve nitelikli eserler kazandırmayı hedefleyen Ahmet Hamdi Tanpınar Roman Ödülü, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından “Bursa Tanpınar Yılı” kapsamında düzenleniyor. Seçici kurulunda Hakan Akdoğan, Murat Cankara, Sibel Irzık, Nuri Sağlam ve Seval Şahin’in yer aldığı etkinlik kapsamında başvurular, 1 Mart’a kadar yapılabilecek. Süreç sonunda seçici kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecek eserin sahibine 50 bin TL para ödülü verilecek.

Detaylı bilgilere ve başvuru koşullarına bursakultursanat.com adresinden erişilebilirsiniz.