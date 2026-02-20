Tanrıkulu'ndan AKP ve MHP'ye Alican Uludağ tepkisi: "Bu karara bir sözünüz var mı?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, gazeteci Alican Uludağ’ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Komisyon raporundaki uzlaşıyı hatırlatan Tanrıkulu, AKP ve MHP’li vekillere "Hepinizin tanıdığı, Ankara’dan bildiğiniz adliye muhabiri Alican Uludağ’ın tutuklanmasına ilişkin bir sözünüz var mı? Bu karara bir şey diyor musunuz, demiyor musunuz" diye sordu.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, adliye muhabiri Alican Uludağ’ın tutuklanma sürecine dair açıklamalarda bulundu. Uludağ’ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındığını hatırlatan Tanrıkulu, dosyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir şikayetinin bulunmadığı bilgisini paylaştı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda kabul edilen ortak rapora değinen Tanrıkulu, hazırlanan metinde ifade özgürlüğünün en önemli başlıklardan biri olduğunu vurguladı. Gazetecilerin haberleşme hakkının güvence altına alınmasına dair önerilerin parlamentoya sunulduğunu belirten Tanrıkulu, yargının mevcut tutumunun bu çalışmalarla çeliştiğini ifade etti.

Komisyon raporunda sağlanan uzlaşıyı örnek gösteren Tanrıkulu, yargının tutumunu şu sözlerle eleştirdi:

"Siyaset kurumu neredeyse ortak bir iradeyle bu raporu yazmışken, bugün yargının bu tutumu fiilen Meclis’e şu mesajı vermektedir: 'Siz istediğiniz kadar ortaklaşın, rapor yazın, öneride bulunun; biz bildiğimizi yaparız.'

Sözüm komisyonda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinedir. Hepinizin tanıdığı, Ankara’dan bildiğiniz adliye muhabiri Alican Uludağ’ın tutuklanmasına ilişkin bir sözünüz var mı? Bu karara bir şey diyor musunuz, demiyor musunuz?"