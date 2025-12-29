Tanrıkulu'ndan Bilge Kağan Şarbat açıklaması: "Gençlerden korkan bir iktidarın tablosu"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, Kadıköy CHP Gençlik Kolları Yöneticisi Bilge Kağan Şarbat’ın tutuklanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

"Bir öğrenci size ne söyleyebilir? 'Saray rejimi' demiş. 'Ölümlerden bu rejim sorumludur' demiş. 19 yaşındaki bir genç, sadece bu nedenle hapishaneye atılamaz, hapiste tutulamaz. Bunun adı hukuk değildir, bunun adı adalet değildir, bunun adı yargı değildir” diyen Tanrıkulu, videolu açıklamasını paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

"ELEŞTİRİYİ SUÇ SAYAN YARGI DÜZENİ"

"19 yaşında şiddete başvurmamış bir genci cezaevinde tutmaya vicdanınız nasıl elveriyor?

Şiddet yok, cebir yok, saldırı yok. Eleştiriyi suç sayan bir yargı düzeni, hukuk devleti olabilir mi?

Bilge Kağan Şarbat'ın tutuklanması bir vicdan meselesidir; gençlerden korkan bir iktidarın tablosudur.

Bugün verilen bu hukuksuz kararlar, yarının vebalidir.

Bilge Kağan Şarbat 19 yaşında. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi. Aynı zamanda CHP Gençlik Kolları üyesi.

Dün Kadıköy Meydanı’nda CHP Gençlik Kolları tarafından bir eylem gerçekleştirildi. Bu eylemde gençler, ifade özgürlüklerini kullandı.

Ama şunu özellikle vurguluyorum:

Şiddete başvurmadılar, cebir kullanmadılar. Kimseye saldırmadılar, kimse de onlara itiraz etmedi.

Sonra ne oldu?

Bilge Kağan Şarbat, polis tarafından mülakat bahanesiyle alındı. Sabaha kadar karakolda tutuldu.

Sabah saat 10.00’da Kartal Adliyesi’ne götürüldü. Ve bugün saat 18.30’da tutuklandı. Gerekçe yine aynı:

Cumhurbaşkanına hakaret.

19 yaşında bir genç size ne söyleyebilir?

'Saray rejimi' demiş. 'Ölümlerden bu rejim sorumludur' demiş. Velev ki demiş. Sizin vicdanınız, bulunduğunuz makam, 19 yaşındaki bir genci cezaevinde tutmaya elveriyor mu?

'Beni eleştirebilirsiniz. Bu sistemi eleştirebilirsiniz. Şiddete başvurmadan bunu yapabilirsiniz' deyin.

Siz bunu demediğiniz için, İstanbul’daki ve tüm Türkiye’de yargı bu kararları verebiliyor.

19 yaşındaki bir genç, sadece bu nedenle hapishaneye atılamaz, hapiste tutulamaz.

Bunun adı hukuk değildir.

Bunun adı adalet değildir.

Bunun adı yargı değildir.

O tutanaklar yalnızca bizim hafızamızda değil; devletin hafızasında da kayıtlıdır.

Bilge Kağan Şarbat derhal tahliye edilmelidir.”