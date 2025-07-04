Tanrıkulu'ndan tutuklamalara tepki: "CHP'yi yargı eliyle iktidardan uzaklaştırmak istiyorlar"

CHP Diyarbakır Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, yaptığı yazılı açıklamada tutuklamaların hukuka ve Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti.

Tanrıkulu, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu, Önceki Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile birçok çalışma arkadaşı ve siyasetçi tutuklandı. Tutuklamaların hukuk dışı, Anayasaya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğunu söylemek artık anlamsız. Soruşturmalar, gözaltılar, tutuklamalar, yakın siyasal tarihimizin en yaygın, en kitlesel siyasi aracına dönüştü.

Siyasi partiler için amaç; meşru demokratik yollarla yerelde ve genelde iktidar olmaktır. Yerelde iktidar olan CHP, demokratik olmayan yöntemlerle yerel iktidardan uzaklaştırılmak isteniyor. Ancak asıl hedef ise; CHP'nin ülkede iktidar olmasını yargı eliyle engellemek.

Düşman ceza hukuku uygulamalarıyla, kısa süreli sonuç aldıklarını zannedenler hep yenilmişlerdir, mahcup olmuşlardır, 'Yanlış yaptık' demişlerdir; sonunda demokratik ve adil bir biçimde hukuk önünde hesap vermişlerdir. Bunları buraya not olarak bırakalım; bu not da burada kalsın."