Tanrıkulu ve Tanal'dan açıklama: "Avukatlardan dinledik, yurttaşlara feci şekilde işkence yapılmış"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde Ekrem İmamoğlu protestoları nedeniyle Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama istemiyle sevk edilen vatandaşlara ilişkin açıklama yaptı. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapıldığını söyledi. Tanrıkulu, ''Tümüne ama tümüne, gözaltına alınırken çok feci bir biçimde işkence yapılmış. İşkence yapan, kötü muamele yapan bütün görevlilere buradan sesleniyorum. Burası Çağlayan Adliyesi. Bir gün mutlaka ama mutlaka, bir gün mutlaka bu devran değişecek, bu düzen değişecek. Bütün bu kayıtlar sizin aleyhinize delil olacak, sahibiniz de olmayacak'' dedi.

Tantıkulu, şöyle konuştu:

''Mahmut Tanal'la birlikte Çağlayan Adliyesindeyiz. Gayrettepe'den getirilen 66 yurttaşımız var. Onlardan 22'i adli kontrolle Savcılıktan serbest bırakıldı. 44'ü ise Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama istemiyle sevk edildi.

Avukatlardan dinledik, Mahmut Tanal da dinledi. Tümüne ama tümüne, gözaltına alınırken çok feci bir biçimde işkence yapılmış. Gözaltı aracında, Gayrettepe'ye götürürken feci şekilde işkence yapılmış. Gerçekten kötü durumda olan gençler var içlerinde.

Berbat olan şu, dosyada hiçbir şey yok, bir fotoğraf dahi yok, rastgele gözaltına alınmışlar. Düşman ceza hukuku uygulaması tamamen bu ve bir intikam yargılaması. Dün de bugün de ifade alan Savcılar, avukatlarla muhatap olmuyor, hiçbir biçimde. Odalarına girilmiyor. Şüphelilerle ilgili olarak verilen özel dilekçeler dosyaya konulmuyor. 'Ben kimseyle muhatap olmam' diyor.

Ben bu Çağlayan Adliyesinde avukatlarla muhatap olmayan Savcılara sesleniyorum: Görevinizi kötüye kullanıyorsunuz. Yaptığınız açıkça hürriyeti tahdit suçuna iştiraktir, açıkça. Nasıl yurttaşlarımızın avukatlarından bilgi almazsınız, dilekçe almazsınız, onların durumlarıyla ilgili olarak görüşme yapmazsınız veya dilekçelerini dosyaya eklemezsiniz? Size kim bu yetkiyi veriyor? Kim? Gücünüzü kimden alıyorsunuz? Nasıl avukatla görüşmezsiniz? Ben işkence yapan, kötü muamele yapan bütün görevlilere buradan sesleniyorum. Burası Çağlayan Adliyesi. Bir gün mutlaka ama mutlaka, bir gün mutlaka bu devran değişecek, bu düzen değişecek. Bütün bu kayıtlar sizin aleyhinize delil olacak, sahibiniz de olmayacak. Ama bunu da bilin, herkes size hukuk içerisinde ve adil davranacak.''

TANAL: KONUŞMA ENGELLİ BİR ÇOCUK YABANCI DİLDE SLOGAN ATTIN DENİLEREK TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, yetkililere çağrıda bulunarak, "Son sözler şu, kekeme olan, konuşma engelli olan bir çocuğa 'sen yabancı dilde slogan attın' diye şu anda tutuklamaya sevk edildi. İki, bu hukuksuzluğun hesabı mutlaka sorulacak. Adalet Bakanıyla görüştük. Adalet Bakanı lütfen görevinizi yapın. Hakim Savcılar Kurulu lütfen görevinizi yapın. Türk yargısını itibarsızlaştırmaya, hukuktan uzaklaştırmaya hiç kimsenin hakkı yoktur" dedi.

CHP Milletvekili Tanal, gözaltı süresinin darp izleri silinsin diye uzatıldığını söylediTanal ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saraçhane’de gözaltına alınanların gözaltı süresi, yüzlerindeki şişlikler insin diye uzatıldı! İşkencenin izleri kaybolsun diye hukuku, insan haklarını ayaklar altına aldılar! Bu mudur adalet? Bu mudur insanlık? Batsın sizin hukukunuz" dedi.