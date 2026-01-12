"Tanrıların Arabaları" kitabının yazarı Erich von Däniken hayatını kaybetti

İsviçreli yazar ve popüler kültür fenomeni Erich von Däniken, 90 yaşında hayata veda etti. Ailesi, von Däniken’in 10 Ocak 2026’da İsviçre’nin Interlaken kentindeki bir hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ölüm nedeni resmi açıklamada “yaşlılığa bağlı doğal nedenler” olarak bildirildi.

1968 yılında yayımlanan “Tanrıların Arabaları?” (Chariots of the Gods?) adlı kitabıyla uluslararası ün kazanan von Däniken, antik uygarlıkların kökenine ilişkin spekülatif yorumlarıyla tanındı. Piramitler, Nazca Çizgileri ve çeşitli kadim yapıların, geçmişte dünya dışı varlıkların etkisiyle inşa edilmiş olabileceğini öne süren yaklaşımı, geniş bir okur kitlesinin ilgisini çekti.

Von Däniken’in tezleri, akademik çevrelerde genel olarak bilimsel kanıtlarla desteklenmeyen varsayımlar olarak değerlendirilirken; arkeoloji ve tarih alanındaki uzmanlar, bu görüşlerin kanıta dayalı araştırmalarla doğrulanmadığını vurguladı. Buna karşın yazar, çalışmalarının amacını “kesin sonuçlar sunmaktan ziyade, alternatif ihtimaller üzerine düşünmek” olarak ifade etti.

Kitapları 30’dan fazla dile çevrilen ve 70 milyondan fazla satan von Däniken, özellikle popüler kültürde “antik uzaylılar” kavramının yaygınlaşmasında etkili oldu. Televizyon yapımları, belgeseller ve popüler yayınlar, onun fikirlerinden ilham alarak geniş kitlelere ulaştı.

1935 yılında İsviçre’nin Zofingen kentinde doğan Erich von Däniken, ardında bilim dünyasında tartışmalı, popüler kültürde ise güçlü bir etki bırakarak hayata veda etti.