Tanrıöver’den müziğin ötesine geçen bir şarkı

Kültür Sanat Servisi

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Gülşah Tanrıöver, 14. şarkısı “Bile Bile” ile yeniden dinleyicilerin karşısında.

Özkan Meydan’ın düzenlemesi, Ahmet Ulvar Tanrıöver’in prodüktörlüğü ve Dark’n Dark Müzik etiketiyle yayımlanan eser, NetD Youtube kanalında müzikseverlerle buluştu.

Tanrıöver, yalnızca aşkın yaralarını dillendirmiyor; uzun süredir destek verdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de şarkısını bir vicdan çağrısına dönüştürüyor. “Bile Bile”, onun için bir melodiden fazlası: hem duygulara hem de toplumsal hafızaya dokunan bir farkındalık arayışı.

Bu şarkı, Tanrıöver’in müziğe yüklediği anlamın bir özeti gibi: sadece kulaklara değil, kalplere ve hayata da temas eden bir yolculuk.