Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller öldü

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller geçirdiği kalp krizinin ardından öldü.

Tansu Çiller'in eşi olan iş insanı Özer Uçuran Çiller geçirdiği kalp krizi nedeniyle 86 yaşında öldü.

Çiller, bir süredir diyaliz tedavisi görüyordu.

Tedavisi devam eden Çiller, Yeniköy'deki evinde geçirdiği kalp krizinin ardından öldü.

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Özer Uçuran Çiller, 1937 yılında doğdu. Mühendis ve iş insanı olan Çiller, 1963 yılında, Türkiye'nin 22. ve ilk kadın başbakanı Tansu Çiller ile evlendi.

Evliliğinden sonra "Çiller" soyadını aldı. Türkiye'nin ilk "second gentleman"ı unvanını aldı.