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Tanyeli hayatını kaybetti

2023'te pankreas kanseri teşhisini nedeniyle tedaviye başlayan ve 2,5 yıldır hastalıkla mücadele eden Tanyeli, hayatını kaybetti.

Güncel
  • 18.03.2025 09:42
  • Giriş: 18.03.2025 09:42
  • Güncelleme: 18.03.2025 10:09
Kaynak: İHA
Tanyeli hayatını kaybetti

İstanbul'da uzun bir süredir kanser tedavisi gören oryantal Tanyeli dün hayatını kaybetti.

Asıl adı Öznur Kral olan ve 2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden 54 yaşındaki oryantal Tanyeli, birkaç gün önce entübe edilmişti. 2 yılı aşkın süredir pankeras kanseriyle mücadele eden Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

4 aydır hastanede tedavisi süren Tanyeli, 27 Şubat'ta sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda sağlık durumuyla ilgili, "Hastanedeyim, Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah" ifadelerini kullanmıştı.

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