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Tanzanya'da kamyon park halindeki 2 araca çarptı 7 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Tanzanya'nın Kagera Bölgesi'nde, kamyonun park halindeki 2 araca çarpması sonucu 7 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ajans Haberleri
  • 03.12.2024 23:10
  • Giriş: 03.12.2024 23:10
  • Güncelleme: 03.12.2024 23:10
Kaynak: AA
Tanzanya'da kamyon park halindeki 2 araca çarptı 7 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Yerel basında yer alan haberlere göre, Tanzanya'nın Kagera Bölgesi'ne bağlı Karagwe ilçesinde bir kamyon ile 2 aracın karıştığı trafik kazasında, 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kagera Bölge Polis Müdürü Brasius Chatanda, yaptığı açıklamada, kazanın kamyon sürücüsünün ihmali sonucu meydana geldiğini, kamyonun, göç memurlarınca durdurulan ve yolcularının belgeleri kontrol edilen park halindeki iki araca çarptığını ifade etti.

Kazada 2'si çocuk, 4'ü kadın 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Chatanda, yaralanan 9 kişinin ise ilçe hastanesindeki tedavilerinin sürdüğünü kaydetti.

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