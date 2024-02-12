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Tanzanya’da cenazeden dönenleri yıldırım çarptı: 3 ölü

Tanzanya’nın güneyindeki Lindi bölgesinde bir cenaze törenine katılan 3 kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Dünya
  • 12.02.2024 15:04
  • Giriş: 12.02.2024 15:04
  • Güncelleme: 12.02.2024 15:05
Kaynak: İHA
Tanzanya’da cenazeden dönenleri yıldırım çarptı: 3 ölü

Tanzanya’da etkili olan şiddetli sağanak yağışlar yıldırıma neden oldu. Güneydeki Linda bölgesinde bir cenaze törenin katılan 3 kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybederken 18 kişi yaralandı.

Mtama kentindeki sağlık yetkilisi Abdallah Mputa, yıldırımın yerel saatle 16.00’da düştüğünü ve yaralıların sağlık merkezlerinde tedavi altına alındıklarını belirtti. 

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