Tapınak savaşları

Dış Haberler

Güneydoğu Asya'da Tayland ile Kamboçya arasında yeniden başlayan çatışmalar bölgede tansiyonu yükseltti. İki ülke arasında F-16 savaş uçaklarının da kullanıldığı saldırılar bölgede gerilimi yeniden yükseltti. Günlerdir süren çatışmalarda iki ülke birbirini sivilleri hedef almakla suçlarken sınır bölgelerinden yüz binlerce kişi tahliye edildi. Kamboçya en az 9 sivilin öldüğünü, Tayland ise 4 askerinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

ABD SİLAHLARIYLA SAVAŞ

İki ülke sınır hattında başlayan ikinci dalga saldırılar dördüncü gününü de geride bıraktı. Tayland ordusu, Kamboçya'yı F-16 savaş uçakları ve yoğun topçu ateşiyle vurdu. Tayland askerleri birçok köy ve kenti ele geçirerek bölgeye bayrak dikti. Bu gelişmeler üzerine Kamboçya güçleri cephe hattının tamamında karşı taarruza geçtiklerini duyurdu.

ATEŞKES BEŞ AY SÜRDÜ

İki ülke yaz aylarında da çatışmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğuyla sağlanan ateşkes sadece beş ay sürdü. Şiddet yeniden tırmanırken Trump, iki tarafla yeniden görüşerek barışı sağlamaya çalışacağını açıkladı. Ancak sahadaki gelişmeler diplomatik umutları zayıflatıyor. İki ülke aylardır süren çatışmaların ardından birbirini sivilleri hedef almakla suçluyor. F-

16’LAR SİVİLLERİ VURDU

Deutsche Welle'deki habere göre Tayland ordusu, Kamboçya'nın attığı BM-21 roketlerinin Surin bölgesindeki Phanom Dong Rak Hastanesi yakınına düştüğünü ve hastaların tahliye edildiğini bildirdi. Kamboçya ordusu ise Tayland'ın Pursat'ta topçu ve silahlı drone saldırıları düzenlediğini, Battambang'da sivil yerleşimlere havan mermisi isabet ettiğini açıkladı. Tayland donanmasının da topçu atışlarına destek verdiği belirtildi. Kamboçya ayrıca Tayland F-16'larının kendi hava sahasına girerek sivillere yakın noktaları bombaladığını savundu.

İHA VE ROKETLİ SALDIRI

Artan güvenlik riskleri nedeniyle Kamboçya, sporcularını Tayland'daki Güneydoğu Asya Oyunları'ndan çekti. Ülke ordusu, insansız hava araçları, roketler ve tanklarla Preah Vihear tapınağı çevresi dahil birçok noktada saldırı düzenlendiğini aktardı. Her iki ülke de sınır bölgelerinden yüz binlerce sivilin tahliye edildiğini açıkladı. Salı gecesi itibarıyla Kamboçya dokuz sivilin öldüğünü, 20 kişinin ağır yaralandığını duyururken Tayland dört askerinin öldüğünü, 68 kişinin yaralandığını bildirdi.

BARIŞ DIŞINDA TALEP YOK

Tayland Dışişleri Bakanı, müzakere ihtimali görmediğini ve üçüncü bir ülkenin arabuluculuğu için uygun ortam olmadığını söyledi. Buna karşın Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in üst düzey danışmanı, ülkenin her an görüşmeye hazır olduğunu belirterek "Kamboçya hükümetinin barış dışında talebi yok" dedi.

TRUMP DEVREYE GİRDİ

Trump ise Pensilvanya'daki mitinginde daha önce durdurduğunu öne sürdüğü savaşları sıraladıktan sonra Tayland ile Kamboçya arasındaki gerilimle ilgili tekrar devreye gireceğini ifade etti. Ancak sahadaki tablo, çatışmaların kısa vadede duracağına dair bir işaret vermiyor.

∗∗∗

TAYLAND VE KAMBOÇYA NEDEN ÇATIŞIYOR?

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır hattına sahip Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor. Çatışmanın arka planı kolonyalist Fransa’nın Kamboçya’yı işgal ettiği dönemde çizdiği sınır haritalarına dayanıyor. Siam (o zamanki adıyla Tayland) ile Fransız Çinhindi arasındaki nihai sınırı belirleyen 1904 ve 1907 tarihli Fransız-Siam anlaşmalarından kaynaklanan "ihtilaflı bölgeler" daha sonra bağımsızlığını ilan edecek olan Kamboçya tarafında kaldı.

İki ülke de Preah Vihear Tapınağı’nın kendisine ait olduğunu iddia ediyor.

İki ülke de Preah Vihear tapınağının da olduğu bölgeyi kendisine ait olduğunu savunuyor. 2008’de Kamboçya ihtilaflı bölgedeki 11. yüzyıldan kalma tapınağı UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kaydettirmiş, bu durum "dondurulmuş sorun"u yeniden alevlendirmişti. O tarihten itibaren sınır hattında irili ufaklı gerilimler yaşanmaya başlandı.

Son olarak 24 Temmuz'da yaşanan çatışmaların ardından iki ülke arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye girmesiyle 28 Temmuz'da ateşkes sağlanmıştı. İki ülke lideri 26 Ekim'de ise Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşması" imzalamıştı. Trump, bu anlaşmayı büyük bir diplomatik zafer olarak nitelendirmiş Nobel Barış Ödülü arzusuna dayanak yapmıştı.