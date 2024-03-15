Tapu dolandırıcılarına Tapu Müdürlüğü’nde suçüstü

İstanbul’un Çatalca ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir yurttaştan hileyle aldıkları 9 milyon liralık arsayı başkasına satmak isteyen 3 şüpheli, suçüstü yakalandı.

İstanbul’da kendine ait arsasını satmak isteyen F.Ç. adlı bir kadın dolandırıcıların hedefi oldu. İddiaya göre olay 16 Şubat’ta, Çatalca’da meydana geldi.

F.Ç. isimli kadın, kendisine ait olan bir arsayı satışa çıkardıktan sonra biri kadın 3 kişi ile 9 milyon lira karşılığında anlaştı. Karşısındaki kişilerin dolandırıcı olduklarından habersiz olan F.Ç., şahıslardan 110 bin lira kapora aldı. Dolandırıcılar ayrıca 145 bin lira olan rayiç bedeli de yatırarak kadına gösterdi. Geri kalan kısmın F.Ç.’nin hesabına aktaracaklarını söyleyerek hep birlikte Çatalca Tapu Müdürlüğü’ne gitti.

Kadın, tapu memurunun "Paranızı aldınız mı" şeklindeki sorusuna "Aldım" şeklinde yanıt verdi ve devri işlemi gerçekleştirildi. Arsanın tabusunu alan şüpheliler, bankaya giderken paranın geri kalan 8 milyon 890 bin liralık miktarını F.Ç.’nin hesabına yatırmadan ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan F.Ç., durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen polis, tapu dairesindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin eşkal bilgisine ulaştı.

Aynı arsanın tekrar satışı için randevu alındığı belirlendi

Çalışmalarını sürdüren emniyet ekipleri, tapu müdürlüğü ile koordineli bir şekilde söz konusu arsa ile ilgili satış ve alış işlemlerini mercek altına aldı. Yapılan araştırmalarda, aynı arsanın tekrar satışı için randevu alındığı belirlendi. Bunun üzerine Çatalca Tapu Dairesi'nde gerekli tertibatlar ve çevre güvenliğini alan polis, pusuya yattı, dolandırıcılar beklenmeye başlandı.

9 milyon liralık arsayı üzerlerine geçirdikten sonra başka kişilere satmak üzere tapu müdürlüğüne giriş yapan şüpheli şahıslar, polisten habersiz satışı için tapu işlemine girişti. O esnada polis operasyon başlatarak H.Ö.T.(44) ve M.A.(35) isimli dolandırıcılar ile C.B.(23) adlı kadın şüpheli suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden 296 bin 100 lira nakit para ele geçirildi. Suçüstü yakalanan biri kadın 3 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından 17 Şubat’ta “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden C.B. ve M.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, H.Ö.T. adlı zanlı hakkında “adli kontrol hükümleri“ uygulandı.