Tapu harcı 2026’da üç kat artacak: Fazla ödeme yapmamak için son tarih 31 Aralık

TBMM'de kabul edilen düzenleme nedeniyle, tapusunu 31 Aralık 2025'e kadar almayanların 2026'dan itibaren çok daha yüksek tapu harcı ödemesi gerekecek. 2026'da emlak vergisine esas değerler, 2025 değerinin üç katı olabilecek.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, 2026 yılı için bina ve arazi vergi değerlerine üst sınır getirildi. Buna göre, emlak vergisine esas alınan değerler, 2025 yılı vergi değerlerinin en fazla üç katı olabilecek.

Düzenleme, özellikle konut alıp tapu devrini henüz yapmamış olanları doğrudan etkileyecek. Uzmanlara göre, 31 Aralık 2025'ten sonra tapu alanlar, emlak vergisi değerlerindeki artış nedeniyle çok daha yüksek tapu harcı ödemek zorunda kalacak.

2026'DA ÜÇ KATINA ÇIKABİLİR

NTV'de yer alan habere göre, yeminli mali müşavir Abdullah Tolu konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hemen belirtelim, tapuda gerçek satış bedellerinin gösterilmesi ve bunun üzerinden tapu harcı ödenmesi gerekiyor. Emlak vergisine esas değer üzerinden işlem yapanlar için 2026 yılında önemli bir artış olacak. örneğin, 2025 yılı vergi değeri 3 milyon TL olan bir konutun 2026 yılı emlak vergisine esas değeri 9 milyon TL’den fazla olamayacak.

Aynı örnek üzerinden hesap edilecek olursa, 3 milyonluk evin tapu harcı toplam 120 bin lira şu an. Alıcı ve satıcı 60 biner lira ödeyecek. 2026 yılında bu evin emlak rayiç bedeli 9 milyon lira olacak ve bu kez tapu harcı 360 bin liraya çıkacak, alıcı ve satıcı 180'er bin lira ödeyecek.

Tapu almak için bekleyen vatandaşlarımızın, gerçek alış bedelleri ile 2026’daki emlak vergisine esas vergi değeri üst sınırını kıyaslayarak, daha fazla tapu harcı ödememek için bu yılın sonuna kadar tapularını almalarında fayda olabilir."