Tapu ve Kadastro Personel Alımı | Tapu ve Kadastro personel alımı ne zaman? Tapu ve Kadastro 900 personel alımı başvuru şartları neler 2025?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2025 yılı için 900 personel alımı gerçekleştirecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro'nun personel alımı açıklaması sonrası Tapu ve Kadastro personel alımı ne zaman sorusu çok sayıda aday tarafından araştırma konusu oldu. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarda görevlendirilmek üzere sözleşmeli Avukat, Bilgisayar Mühendisi, Makine Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Elektrik Teknikeri, Büro Personeli alımı yapılacak. Peki, Tapu ve Kadastro personel alımı ne zaman? İşte Tapu ve Kadastro personel alımı hakkında tüm detaylar!

TAPU VE KADASTRO PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı başvuruları 19 Mart 2025 Çarşamba günü saat 10.00 ile 28 Mart 2025 Cuma günü saat 23.59 arasında gerçekleşecek.

TAPU VE KADASTRO PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Merkez ve taşra teşkilatları bünyesinde gerçekleşecek olan Tapu ve Kadastro personel alımı başvuruları e-Devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden gerçekleşecek. Başvuru esnasında adayların kimlik bilgileri, KPSS puanı, eğitimi, adli sicil kaydı ve erkek adayların askerlik bilgisi e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden, bu aşamada adaylardan belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme ve düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 900 personel alımı meslek grupları şu şekilde:

Avukat,

Bilgisayar Mühendisi,

Makine Mühendisi,

İnşaat Mühendisi,

Elektrik Teknikeri,

Büro Personeli

TAPU VE KADASTRO 900 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER 2025?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak. Başvuru yapılacak ünvan ile aynı ünvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak. Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece bir ünvan için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapmakta olan personelden, bu ilanda belirtilen ve kendi kadrolarıyla aynı ya da eşdeğer pozisyonlara başvuruda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecek, yerleştirilmiş olsalar bile atamaları yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasındaki; ”Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulunmaları hâlinde bulundukları yerde aynı ünvanlı memur kadrolarına atanır. Bulundukları pozisyon ünvanı ile aynı ünvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar.” hükmü nedeniyle 4 yıl süreyle başka bir yere atanma talebinde bulunamayacaktır.

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