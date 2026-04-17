Tapuda yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor: Elden ödeme bitiyor, bloke sistem geliyor

Gayrimenkul alım-satım süreçlerinde alıcıyı ve satıcıyı kapsayan Güvenli Ödeme Sistemi, 1 Temmuz itibarıyla tüm tapu işlemlerinde zorunlu hale geliyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin haberine göre; tapuda para dönemi resmen değişiyor.

1 Temmuz 2026’dan itibaren tapu işlemlerinde “bloke sistem” zorunlu hale geliyor. Elden ödeme ve doğrudan havale uygulaması sona eriyor.

ÖNCE DEVİR SONRA PARA

Para, tapu devri tamamlanana kadar sistemde bloke edilecek. İşlem tamamlanınca, tutar otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak. Böylece tapuda çantayla para taşıma dönemi sona erecek. Alıcı ve satıcı, anlaşmalı banka ya da ödeme kuruluşları üzerinden sisteme başvuracak. Tapu tescili onaylandığı anda bloke edilen tutar satıcının hesabına geçecek.

Gayrimenkul satışlarında alıcı ve satıcıların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması, para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla ikinci el araç satışlarında uygulanan güvenli ödeme sistemi taşınmaz satışlarında da zorunlu hale gelecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme için ilk etapta 1 Mayıs tarihi açıklanmıştı.

Edinilen bilgilere göre düzenleme 1 Temmuz'da devreye girecek. Taşınmaz satışlarında satış bedelinin satıcıya genellikle elden ödendiğini ve bu durumun kayıt dışı işlemlere, alıcı ve satıcı taraflar açısından dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarına yol açabildiğini, tarafların yüksek meblağda nakit taşımasının paranın çalınması gibi riskleri ortaya çıkardığı belirtildi.

3 AY UZATMA YETKİSİ

Ticaret Bakanlığı yetkilileri düzenlemedeki son durum için şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gerekli teknik altyapının oluşturulması ve sistem geliştirmelerinin yapılarak eksiksiz şekilde devreye alınabilmesi amacıyla sistemin 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla devreye alınması planlanmakta olup, bakanlığımıza söz konusu süreyi 3 aya kadar uzatma yetkisinin de alınması öngörülmektedir. Mevzuat çalışmamızda son aşamaya gelindi. Sistemin öngörülen zamanda devreye alınması için çalışmalarımızı titizlikle sürdürmekteyiz. Bu kapsamda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile teknik altyapı çalışmalarına da başladık. Anılan değişikliğin en kısa sürede yürürlüğe konulmasını hedeflemekteyiz."

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Türkiye’de konut alım satımında ödemeler çoğu zaman tapudan önce, tapu sırasında ya da tapudan sonra yapılıyor. Ödeme yöntemleri ise genellikle banka havalesi, EFT ya da kısmen elden ödeme şeklinde gerçekleşiyor. Bu durum taraflar açısından güven sorunu yaratıyor. Alıcı parayı gönderdiğinde tapunun devredilip devredilmeyeceğinden, satıcı ise tapuyu devrettiğinde paranın hesabına geçip geçmeyeceğinden emin olamıyor.

Yeni dönemde ise süreç şöyle işleyecek: Alıcı ve satıcı satış bedelinde anlaşacak, ardından güvenli ödeme sistemi üzerinden işlem başlatılacak.

Alıcı, satış bedelini satıcının hesabına değil, sistemin güvenli hesabına yatıracak. Bu para tapu devri gerçekleşene kadar kilitli kalacak. Tapuda satış işlemi tamamlandığında para satıcının hesabına aktarılacak. Eğer tapu devri gerçekleşmezse, para alıcıya iade edilecek. Güvenli ödeme sistemi kullanıldığında cüzi bir hizmet bedeli de ödenecek. Bu ücret sistemin yürürlüğe girdiği tarihte belli olacak.