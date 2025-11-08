Tapular için değil can için davacıyız

6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya Doğanşehir’e bağlı Kurucaova Mahallesi’nde deprem konutları yapımına ilişkin görülen dava, ranta dayalı imar zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Konut yapımı için zemini sağlam olmayan ve fay hattına yakın alanın yapılaşmaya açılmasına ilişkin Valiliğe karşı açılan davada skandal bir karar verildi.

Malatya 3. İdare Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında yeni yerleşim alanı olarak belirlenen alanın Hazine’ye ait olduğu belirtilerek bu arazilerde ecrimisil ödeyen yurttaşların mülkiyet hakkı bulunmadığı ve dava açma ehliyeti olmadığını belirtti.

Davayı reddeden mahkeme heyeti, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yolunun açık olduğuna da işaret etti.

İSTİNAF’A BAŞVURULDU

Sağlam olmayan zeminde inşaat çalışmaları devam ederken yurttaşlar davayı Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdı. İstinaf başvurusunda mahkemenin ‘ehliyet yönünden ret’ kararına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporlarına atıfta bulunuldu. Dilekçede “Ehliyet hususunun dar yorumlanması somut olay açısından telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır” denildi. Ayrıca daha önce aynı bölgeye 3 kez deprem evleri yapıldığı ve yıkıldığı da ifade edildi. Başvuruda seçilen alanın iptal edilmesi talep edilerek özetle şu gerekçeler sıralandı:

Yer seçim raporunda AFAD görüşü alınması gerektiği belirtilmesine rağmen görüşün alınmaması

DSİ 9. Bölge Müdürlüğü’nün ekinde sunmuş olduğu krokide 4 adet aktif derenin bulunması

Dava konusu taşınmazlar yönünden fay hattına mesafesi ve zeminin elverişliliği şartının gerçekleşmemesi

Taşınmazın verimli tarım arazisi olması

Yer seçiminin doğal afetlere açık bir alanda olması nedeniyle geçmişte olduğu gibi tekrar yıkılma tehlikesi bulunması

Dava konusu yere ev yapılmasının çevresinin de doğal olarak imara açılacak olması.

ALAN RİSKLİ

Mahallelilerden Hasan Aşkın, karara ilişkin “Biz tapularımız için değil can güvenliğimiz için dava açıyoruz. Birilerinin çıkarları gözetiliyor. Daha önce bu alanda 3 kez konut yapıldı ve AFAD tarafından yapılan bu evler 3 kez yıkıldı. Uzmanlar alanın çürük olduğunu belirtti. Yer dolgu zemin. İstinaf’a başvurduk. Kararı bekliyoruz” dedi.