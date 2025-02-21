Tapulu araziler kamulaştırılıyor

Haber Merkezi

Hatay’ın Samandağ ilçesi Mağaracık, Hıdırbey, Vakıflı mahallelerinde birçok tapulu tarım arazisi kamulaştırıldı. Duruma tepki gösteren mahalle sakinlerinin ise eylemleri sürüyor. Ailelerin avukatı Cuma Irmak, çok sayıda hazine malı olmasına rağmen tapulu arazilere el konulduğunu belirtti.

Mağdur ailelerin avukatı Cuma Irmak, acele kamulaştırmadaki hukuki süreci şöyle anlattı: "Birkaç hafta evvel Vakıflı Köyün de kamulaştırılacağına dair haberler çıkınca yetkililer, köyün demografik yapısını bozmamak için kararı geri çektiklerini açıkladı. Fakat açıklamanın üzerinden neredeyse yirmi gün geçmesine rağmen resmiyette karar geri çekilmedi."