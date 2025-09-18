Tapulu arazilerini korumak için iki noktada nöbetteler

Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Kurtderesi Mahallesi’nde toplu konut projesi için “acele kamulaştırma” kararıyla arazilere el konulmasına tepki büyüyor. Bölge halkı, iş makinelerinin tapulu tarım arazilerine girerek narenciye ağaçlarını sökmesinin ardından iki farklı noktada nöbet başlattı. Son olarak önceki gün TOKİ binalarının temeli için alana bir kez daha iş makineleri girdi. Kamyon ve kepçelerin önünü keserek yol kapatan yurttaşlar “Beton dökümüne izin vermeyeceğiz” diyerek çalışmaları durdurdu. Yurttaşlar, çalışmaların hukuksuz yürütüldüğünü söyledi.

İŞ MAKİNELERİNİN ÖNÜNE GEÇTİLER

Samandağlı Mustafa Çelik, yaşananları şöyle aktardı: “Mahalleli çalışmaların durmasını istiyor. Vakıf arazilerinden yurttaşların arazilerine doğru ilerleyerek faaliyete geçmek istiyorlar. Mahalleli, bu sebeple vakıf arazisine de dokunulmamasını istiyor. Vakıf arazisinin çevresinde hâlâ yurttaşın sökülmemiş ağaçları ve ektiği mahsulleri var. Onları da sökmek istiyorlar. Dün de (önceki gün) temel çalışmaları için yine iş makineleri geldi. Mahalleli önlerine geçerek durdurdu. Olayı duyan mahalleli desteğe gitti. Yol kapatıldı, kepçeler çıkarıldı ve çalışmalar durduruldu.”

2 noktada nöbet başlattıklarını söyleyen Çelik “Yaklaşık 2 hafta önce ağaçların söküldüğü alanda fidan dikmiştik, ilk çadır orada kuruldu ve nöbete başlandı. Diğer nöbet ise iş makinelerinin dün (önceki gün) girmek istediği yerde başlatıldı. Bölge halkı ve arazi sahipleri çalışmaların durmasını istiyor. Biz direneceğiz. Daha önce alana çevik kuvvet eşliğinde girişmişti, yine geleceklerini düşünüyoruz. Biz beton dökmelerine izin vermeyeceğiz” dedi.