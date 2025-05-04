Tapuya bir yılda yüzde 116 oranında zam geldi

EKONOMİ SERVİSİ

Ev, arsa, tarla gibi gayrimenkul alımında ödenen döner sermaye bedeline yüzde 200’ye varan yeni bir zam yapıldı. Ev alanların ödediği döner sermaye, zammın ardından 5 bin 324 liraya yükseldi. Yeni zamla beraber, döner sermaye bedeline gelen yıllık zam yüzde 116 oldu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan karara göre; yılbaşında yapılan yüzde 44 zamla 822 liradan 1183 liraya çıkarılan tapu döner sermaye gösterge ücreti 1 Mayıs’tan geçerli olmak üzere 1774 liraya yükseltildi.

Bu gösterge rakamları şehir merkezlerinde ağırlıklı olarak 3 kat, diğer yerlerde 2-2,5 kat olarak uygulanıyor.

Tapu işlemleri sırasında ödenen bu tutar bu yılın başında 2 bin 466 liradan 3 bin 549 liraya çıkarılmıştı. Yapılan bu yeni zamla tapudaki döner sermaye yükü bir yılda yüzde 116 zamlandı. Aynı kararla gayrimenkul satın alan yabancıların ödeyeceği döner sermaye bedeline ise yüzde 200 zam yapıldı.

Böylece yıl başında yapılan yüzde 44 zamla 3 bin 851 liradan 5 bin 543 liraya çıkarılan döner sermaye bedeli yabancılar için 1 Mayıs zammıyla 16 bin 629 liraya çıktı. Yıllık zam ise yüzde 332'yi buldu.

Belediyeler, kamu kurumları, bankalar ve şirketlerin tapu sorgusu için ödeyeceği döner sermaye bedellerine de 1 Mayıs’tan geçerli olmak üzere yüzde 200 zam yapıldı.