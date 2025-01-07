Taraflar birbirlerine ne önerdi?

CHP lideri Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Cumhur İttifakı’nın DEM Parti ve Abdullah Öcalan üzerinden yürüttüğü süreç, toplantının bir numaralı gündem maddesi oldu. CHP’de, DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti ile başlayan süreçte takınılan temkinli tavrın, heyetin siyasi partilerle temasları sürecinde de sürmesi dikkati çekti.

CHP’de, DEM Parti heyeti ile yapılacak görüşmede CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de yer alması yönündeki beklenti de AKP’nin tavrının ardından terse döndü. DEM Parti’nin AKP Genel Başkanı Erdoğan ile değil, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşeceğinin açıklanması, CHP’yi süreci yeniden ele almaya itti.

CHP kaynakları, İmralı ziyaretinin ardından yapılan, “Şeffaflık” çağrısının karşılık bulmadığını savundu. Meclis gözetiminde ve şeffaf görüşme trafiği beklentilerini yineleyen CHP kaynakları, Öcalan ile DEM Parti heyeti arasında gerçekleşen görüşmenin ardından kamuoyunu tatmin eden bir açıklama yapılmadığına dikkati çekti. CHP kurmayları, sürece yönelik yeni sorular da ortaya atıldı. Bu kapsamda, “İçerde ne konuşuldu, ne teklif edildi, tarafların birbirlerine önerileri ne oldu?” sorularına yanıt verilmesi gerektiğini vurguladı. DEM Parti heyetinin yalnızca MHP lideri Bahçeli ile görüşmesi, Erdoğan ile yan yana gelmemesi de “Dikkate değer” olarak yorumlandı.

AKP’nin süreçteki tavrının samimiyetten uzak olduğunu savunan CHP’liler, şu değerlendirmeyi yaptı: “Erdoğan’ın bu süreçte sorumluluk almıyor. Cumhur İttifakı, Erdoğan yerine Bahçeli’yi öne sürüyor. Burada olması gereken görüşmeyi bizzat Erdoğan’ın yapmasıydı. Ancak Erdoğan neden heyet ile bizzat görüşmüyor? Ayrıca sürece neden bir isim konulmuyor? Bu süreçle ne hedefleniyor? Kürt sorununa gerçekten samimi bir çözüm aranıyor mu? Neden sadece Cumhur İttifakı’nın istediği aktörlerle konuşuluyor, onların istediği şekilde görüşmeler yürütülüyor?”

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, DEM Parti heyetiyle bizzat CHP lideri Özgür Özel’in görüşmesi fikri öne çıktı. Özel’in de Saat 10.30’da gerçekleşmesi beklenen görüşmeye bizzat katılmak istediğini belirttiği kaydedildi. CHP’nin, SHP döneminden beri Kürt sorunu hakkındaki tutumunun net olduğunu ifade eden CHP kurmayları, “Sorunun parlamento çatısı altında çözülmesi gerektiğini yıllardır dile getiriyoruz” ifadesini kullandı.

ŞEFFAFLIK VURGUSU

Görüşmelerin TBMM çatısı altında gerçekleşmesinin, “Süreç Meclis ile birlikte yürütülüyor” anlamını taşımadığını da vurgulayan CHP kaynakları, “Görüşmelerin içeriğiyle ilgili şeffaf açıklamalar yapılmadı” diye konuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin DEM Parti eş genel başkanları ile ekim ayında el sıkıştığını anımsatan CHP’liler, şunları söyledi: “Belli ki bunun tohumları çok önceden atılmış. Meclis’te görüşmelerin yapılmasını, ‘Kılıfına uydurmak’ olarak değerlendiriyoruz. Süreçle ilgili şeffaflık çağrımızı yineliyoruz. CHP 50 yıldır bu sorundan bahsediyor. Bu sorun çözülürken niyet insan hakları ve hukuk üstünlüğü ise sürecin içinde oluruz. Ancak amaç Erdoğan’ı tekrar seçtirmekse sürece dahil olmayız.” Kürt seçmenin AKP’ye güvenmediğini de savunan CHP’liler, “Bunu biz Diyarbakır’a gittiğimizde gördük. CHP’nin varlığı, Kürt seçmen tarafından garantör olarak görüşüyor. Kürt seçmeni AKP’ye güvenmiyor.”

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HATİMOĞULLARI: ‘SÖZLERİM ÇARPITILDI’

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, ‘‘Ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek barışı inşa edeceğiz ya da her yer Gazze olacak” sözleri nedeniyle hedef gösterilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. DEM Parti Basın Bürosu tarafından paylaşılan açıklamada Hatimoğulları, şu ifadelere yer verdi: ‘‘Son söyleyeceğimi öne alarak başlamak istiyorum: Hiç kimsenin gücü bizlerin barış ısrarını ve sözünü çarpıtmaya yetmeyecektir. Tüm çabamız onurlu bir barış içindir. Kürt sorununun çözümü için parti olarak elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu her konuşmamızda belirtiyoruz.’’