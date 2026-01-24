Taraflardan çelişkili açıklamalar: Suriye'de ateşkes uzatıldı mı?

Suriye'de geçici Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki 4 günlük ateşkeste, ihlaller ve görüşmelerle sona yaklaşılırken taraflardan karşılıklı ateşkesk açıklaması geldi.

Cihatçı HTŞ ve beraberindeki silahlı güçler ile SDG arasında 20 Ocak'ta 4 gün süreyle ateşkese varıldı.

Ateşkese rağmen HTŞ ve beraberindeki güçler, Kürt mahallelerine ve SDG'ye yönelik saldırılarını sürdürdü. Kalıcı ateşkes için ABD, Erbil, SDG ve HTŞ arasında görüşmeler yapıldığı basına yansıdı.

Rudaw’a konuşan üst düzey askeri ve siyasi kaynaklar ateşkesin uzatıldığını belirtse de, Suriye resmi makamlarından yalanlama geldi.

"BELİRSİZ SÜREYE KADAR UZATILDI"

Yine Rudaw'ın ateşkese ilişkin sorusunu yanıtlayan üst düzey bir SDG komutanı, "Suriye ordusu ile aramızdaki ateşkes, belirsiz bir süreye kadar uzatıldı" ifadelerini kullandı.

Rojava Özerk Yönetim'inden bir yetkili de "uzatmanın bugünden itibaren bir ay süreceğini" kaydetti.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Suriye'de geçici yönetimden bir kaynak ise "ateşkesin müzakerelerin devamı için bir ay daha uzatılacağını" doğrulamıştı.

Henüz her iki taraftan da resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, görüşmelere yakın kaynaklar ateşkesin "en fazla bir ay" süreyle uzatıldığını belirtti.

AFP’ye konuşan Şam’dan bir diplomatik kaynak, uzatmanın süresinin sahadaki gelişmelere göre netleşeceğini ifade etti.

ŞAM YÖNETİMİNDEN YALANLAMA

Suriye resmi medyasına konuşan geçici yönetimin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, ateşkesin uzatıldığına dair bilgilerin "gerçeği yansıtmadığını" duyurdu.