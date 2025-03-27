Tarafsız görünme çabası suya düştü

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot listesinin paylaşılacağını duyurduğu boykotyap.com internet sitesi erişime açıldı. Özel, yüz binlerce kişinin katıldığı mitingi yayınlamayanların boykotun hedefinde olacağını belirtti. Öte yandan CHP lideri Özgür Özel’in çağrısıyla boykot edilen şirketlerin başında gelen Espressolab’in tarafsız görünme planı, AKP teşkilatları ve iktidara yakın derneklerin destek kampanyasıyla suya düştü.

Esat Kocadağ’ın kurduğu ve Kocadağ Yatırım bünyesinde faaliyet gösteren Espressolab, Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürüldüğü gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gidip kahve içmesiyle gündeme gelmişti.

Espressolab’in bu tarafsız görünme çabasına, AKP teşkilatları ve iktidara yakın TÜGVA gibi derneklerin destek kampanyasıyla gölge düştü. AKP’liler kahve zincirine destek için Espressolab şubelerine giderek kahve aldı ve destek videosu çekti.

Kişilerin elinde, boykot listesinde yer alan bir diğer şirket olan D&R’ın poşetlerinin bulunması dikkat çekti. AKP’lilerin çabası sosyal medyada da yoğun dalga konusu oldu.