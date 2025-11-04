Taraftara yumruk atan oyuncu takımdan kovuldu

Macaristan Basketbol Ligi ekibi Zalakerámia ZTE’de forma giyen Jericole Hellems, Kaposvari maçının ardından yaşanan olay nedeniyle kulübü tarafından kadro dışı bırakıldı ve sözleşmesi aynı gün içinde feshedildi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

SPORTMENLİĞE AYKIRI

“Bugünkü Kaposvari karşılaşmasının ardından oyuncularımızdan Jericole Hellems bir taraftara vurmuştur. Bu sportmenliğe aykırı davranış kulübümüz tarafından kabul edilemez. Bu nedenle oyuncunun sözleşmesi derhal feshedilmiştir.”

Karşılaşmada alınan mağlubiyet sonrası tribünlerden yükselen tepkiler üzerine sinirlerine hâkim olamayan 26 yaşındaki Amerikalı oyuncu, bir taraftarla tartışmaya girdi. Gerginliğin büyümesi üzerine Hellems tribüne yönelerek taraftara fiziksel müdahalede bulundu. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden sonlandırıldı.

Hellems, kariyerinde Avrupa’da birçok takımda forma giydi. Yunanistan’da Lavrio ve Promitheas formaları giyen, ayrıca G League deneyimi bulunan Amerikalı forvet, 2025-26 sezonu başında ZTE’ye transfer olmuştu. Hellems bu sezon çıktığı 6 maçta 11.8 sayı, 3.8 ribaund, 0.8 asist, 0.5 blok ve 0.3 top çalma ortalamalarıyla oynadı. Ancak ZTE, bu süreçte yalnızca bir galibiyet alabildi.

ZTE’de kötü gidiş sadece oyuncularla sınırlı kalmadı. Kulüp hafta sonu başantrenör Sebastjan Krasovec ile de yollarını ayırarak göreve Yunan teknik adam Kostas Mexas’ı getirdi. Mexas, göreve başlarken yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Farklı şeyleri nasıl yapabileceğimizi anlamaya çalışıyoruz. Oyuncularla birlikte her gün ve her antrenmanda daha iyisini hedefleyeceğiz.”