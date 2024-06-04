Taraftarın sevinci TRT’yi rahatsız etti

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ABD’yi mağlup ettiği maçta bir kadın taraftarın sevinirken göğsünün açılmasını TRT, ‘‘Rahatsız edici’’ olarak açıkladı. TRT’nin ‘özür açıklaması’ büyük tepki çekti.

Haber Merkezi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’ndeki (VNL) sekizinci maçında ev sahibi ABD’yi 3-2 yenerek müthiş bir zafere imza attı ve bu galibiyetle birlikte dünya sıralamasındaki liderliğini korumayı başardı. A Milli Kadın Voleybol Takımı bu zafere imza atarken bazı sosyal medya kullanıcılarının gündeminde ise bir kadın taraftarın sevinci vardı.

TRT Spor’da yayınlanan maç sırasında, Türkiye’yi destekleyen bir kadın taraftarın sevinirken göğsürqnün açılması gündem oldu. Bunun üzerine TRT Spor’un sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada ekrana yansıyanlar ‘istenmeyen bir görüntü’ olarak nitelenerek ‘‘Bu rahatsız edici durum, farklı mecralarda ve yanlış bir algı eşliğinde kurumumuz ile ilişkilendirilmiştir’’ denildi.

Açıklamada yaşananların ABD kaynaklı olduğunu belirten TRT ‘‘Tüm yayın mecraları ABD’li yayın kuruluşunun anlık ilettiği görüntüleri müdahale imkanı olmaksızın ekrana yansıtmıştır” ifadelerini kullandı.

RAHATSIZ EDİCİ OLAN SİZLERSENİZ

Yaşananların ardından söz konusu taraftarın sosyal medya hesapları ifşa edildi. Taraftar, kendisine gelen taciz içerikli yorumlar nedeniyle bazı sosyal medya hesaplarını gizlemek zorunda kaldı. TRT tarafından yapılan ‘‘Rahatsız edici’’ açıklaması ise yurttaşların tepkisini çekti. Yurttaşlar sosyal medyadan TRT’nin açıklamasını alıntılayarak ‘‘Asıl rahatsız edici olan sizin bu zihniyetiniz’’ ifadelerini kullandı.