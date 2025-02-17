Taraftarlar kırdıkları koltukları sahaya fırlattı

Karabük Amatör Lig’de oynanan Yortanspor-Eskipazar Belediyespor maçında deplasman takım taraftarları kırdıkları koltukları sahaya fırlattı.

Karabük Amatör Lig’de Yortanspor ile Eskipazar Belediyespor karşı karşıya geldi. Yortanspor, sahasında Eskipazar Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın bitiş düdüğüyle ev sahibi takım taraftarlarının kötü tezahüratlarına sinirlenen deplasman tribünündeki bazı seyirciler, koltukları kırarak sahaya fırlattı. Yaşanan gerginlik, polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesinin ardından son buldu.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.