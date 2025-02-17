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Taraftarlar kırdıkları koltukları sahaya fırlattı

Ajans Haberleri
  • 17.02.2025 15:15
  • Giriş: 17.02.2025 15:15
  • Güncelleme: 17.02.2025 15:15
Kaynak: İHA
Taraftarlar kırdıkları koltukları sahaya fırlattı

Karabük Amatör Lig’de oynanan Yortanspor-Eskipazar Belediyespor maçında deplasman takım taraftarları kırdıkları koltukları sahaya fırlattı.
Karabük Amatör Lig’de Yortanspor ile Eskipazar Belediyespor karşı karşıya geldi. Yortanspor, sahasında Eskipazar Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın bitiş düdüğüyle ev sahibi takım taraftarlarının kötü tezahüratlarına sinirlenen deplasman tribünündeki bazı seyirciler, koltukları kırarak sahaya fırlattı. Yaşanan gerginlik, polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesinin ardından son buldu.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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