Taraftarlar tepki gösterdi, Gençlerbirliği Başkanı istifa etti

Etki Can BOLATCAN

Geçen sezon Süper Lig’e yükselmesinin ardından sportif başarısızlıklar, ekonomik sıkıntılar ve yönetim krizleriyle boğuşan Gençlerbirliği’nde Genel Kurul kararı alınmaksızın başkanlığın devredilmesi girişimine karşı taraftarlar tepki gösterdi.

Gençlerbirliği’nin yeni tüzüğünde bulunan “Kulüp başkanının istifası halinde mevcut yönetimin yeni bir başkan belirleyebileceği” maddesiyle yönetim içindeki krizlerin bir iktidar savaşına dönüştüğünü belirten Gençlerbirliği taraftarları, akşam saatlerinde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri önünde bir araya geldi.

Gönül verdikleri kulüplerinin karşı karşıya olduğu olası dayatmaya ve darbeye karşı sessiz kalmayacaklarını belirten kırmızı siyahlı taraftarlar, “Gençlerbirliği’nin yaşayacağı bir gelecek, ancak birleşik bir duruşla inşa edilecektir” çağrısıyla Gençlerbirliği’ne sempati duyan herkesi dayanışmaya davet etti.

Gençlerbirliği taraftarı Halil Fide’nin okuduğu açıklamada “Bizler, Gençlerbirliği’nin isyanı ile yoğrulmuş, bu kulübün her bir taşına alın teri ve emek yazmış insanlarız. Genel kurul dışında gerçekleşecek bir başkan değişikliği dayatması, bizim için kabul edilemez bir darbedir” denildi.

Devir yöntemiyle gerçekleşecek bir başkanlık dayatmasının son bulması, taraftarların iradesinin hâkim kılınması ve Gençlerbirliği’nin küllerinden doğması talepleriyle bitirilen açıklamanın ardından söz alan taraftarlar “Gençlerbirliği’ne gönül verenler var olduğu sürece bu kulüp kişilerin, şirketlerin, siyasetçilerin arka bahçesi olamayacak, sadece Gençlerbirliği bize yeter” şeklinde konuştu.

‘GÖREVİMDEM AYRILMA KARARI ALDIM’

Taraftar İlhan Cavcav Tesisleri önünde basın açıklaması yaparken sosyal medyadan Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur’un istifa ettiği açıklandı.

Sungur’un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Değerli Gençlerbirliği Camiası, Asırlık çınar Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün başkanlığına geldiğim günden bu yana, en büyük hedefim bu güzide kulübü hak ettiği yere, yeniden Süper Lig’e taşımak oldu. Seneler sonra Süper Lig’e yeniden dönerek camiamıza bu gururu yaşatmanın onurunu taşımak, hayatımın en anlamlı başarılarından biri olarak kalacaktır. Bu süreçte, kulübümüz için her türlü maddi ve manevi fedakârlığı yaptım; tek bir amacım vardı: Gençlerbirliği’nin yeniden ayağa kalkması, taraftarlarımızın yüzünün gülmesi.

Ancak bugün, bir süredir yaşadığım sağlık sorunları ve kişisel meselelerim nedeniyle, kulüp başkanlığı görevimden ayrılma kararı aldım. Görevde bulunduğum süre boyunca yanımda olan, desteğini esirgemeyen yönetim kurulu üyelerimize, teknik ekibimize, sporcularımıza ve her şeyden önemlisi büyük Gençlerbirliği taraftarına en derin şükranlarımı sunuyorum. Görev yaptığım sürece hiçbir yönetim kurulu üyemizle sorun yaşamadığım gibi bu süreçte en büyük destekçim olmuşlardır. Görevim boyunca her adımda ben ve yönetim kurulu üyelerim bu kulübün köklü tarihine ve değerlerine layık olmaya gayret ettik.

Bugün ayrılırken de kalbimin bir parçasını burada bırakıyor olsam da ancak yol arkadaşlarımın bu yeni süreçte maddi ve manevi destekleriyle güzide kulübümüzü layık olduğu en üst düzeye getirecekleri inancı ile Gençlerbirliği’nin gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağına ve zamanı geldiğinde kulübümüzün değerli delegelerinin huzuruna alınlarının akıyla çıkacaklarına tüm kalbimle inanıyorum.”