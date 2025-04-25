Taraftarlara yönelik cinsiyetçi harekette bulunan Burak Süleyman'a 4 maç ceza
Amedspor maçında taraftarlara 'provokatif' ve cinsiyetçi hareketlerde bulunan Çorum FK oyuncusu Burak Süleyman’a 4 maç cezası ve para cezası verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Amedspor-Çorum FK karşılaşmasında taraftara karşı cinsiyetçi hareketlerde bulunan Çorum FK forması giyen Burak Süleyman'a 4 maç ceza verildi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süleyman’a verilen cezaya “sportmenliğe aykırı hareketler" gerekçe gösterildi. 4 maç cezanın yanı sıra 118 bin 800 TL de para cezası verildi.
Maçta sahaya su şişesi atılması nedeniyle Amedspor’a da 336 bin TL para cezası verildi.
Batı Alt Tribün 109 numaralı blokta yer alan seyircilere, bir sonraki ev sahibi olunan maçta müsabakaya giriş yasağı verildi.