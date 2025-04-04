‘Tarama programı hayati önem taşıyor!’

Haber Merkezi

CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, ülkede uygulanan yenidoğan tarama testleriyle ilgili endişeleri ve ailelerin bilgi eksikliği nedeniyle testleri reddetme eğilimini gündeme taşıdı.

Pala, bu testlerin hayati önem taşıdığına vurgu yaparak, bilim dışı söylemlerin etkisiyle bazı ebeveynlerin topuk kanı alımını kabul etmediğini belirtti. Pala, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen yenidoğan tarama programlarının Fenilketonüri, Konjenital Hipotiroidi, Kistik Fibroz ve SMA gibi hastalıkların erken teşhis edilmesini sağladığını, bu sayede her yıl binlerce çocuğun engellilikten ve erken ölümden kurtarıldığını hatırlattı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Pala, bu testlerin hayati önem taşıdığına vurgu yaparak, bilim dışı söylemlerin etkisiyle bazı ebeveynlerin topuk kanı alımını kabul etmediğini belirtti. Pala şu soruları yöneltti:

• Son on yılda yenidoğan taraması sırasında, yıllara ve tarama programında yer alan hastalıklara göre hastalığı saptanan ve tanısı doğrulanan çocuk sayısı nedir?

• Yenidoğan taramasında hastalıkları saptanan bu çocukların tedavi sonrası sağlık durumlarıyla ilgili sonuçlar nelerdir?

• On yılda tarama amacıyla topuk kanı alınmasına karşı çıkan aile sayısı kaç?

• Bakanlığınızın sağlık okuryazarlığını artırmak ve bilim karşıtı çevrelerin etkisini azaltmak amacıyla uygulamaya koyacağı herhangi bir eylem planı var mı?