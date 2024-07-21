Tarhana dünya rekoru kırdı

Uluslararası Uşak Tarhana Festivali’nde dev kazanda kaynatılan tarhana 30 bin 292 litre ile rekora girmeyi başardı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, “İlkler şehrimizde yine bir ilk yaşadık. Bu gurur hepimizin. Gururluyuz, mutluyuz” dedi.

Uşak Belediyesi tarafından kentte ilki düzenlenen Uluslararası Uşak Tarhana Festivali, çeşitli etkinliklerin yanı sıra Uşak’ın dünyaya açıldığı bir gün olarak kayıtlara geçti. Uşak Belediyesi tarafından özel olarak hazırlatılan 31bin 800 litrelik dev kazanda kaynatılan tarhana çorbası, 30 bin 292 litre ile Guinness Dünya Rekorlar Kitabına girmeyi başardı.

Atatürk Kültür Merkezinde ödüllü yazar Aslıhan Sabancı’nın “Gastronominin, coğrafi işaretlerin kültürel mirasımız ve sürdürülebilirlikteki yeri, önemi” konulu söyleşisiyle devam eden festivalde, toplum gönüllüsü Monik İpekel sivil toplumun gücünü; Etsun Dış Ticaret Yönetim kurulu Başkanı Adalet İnanç ise kadının iş hayatını anlattı. Son olarak uzman biyolog Dr. Çiğdem Üregen’in genetik ve estetik konusunda düzenlediği söyleşiye katılan vatandaşlar, eğlenceye ortak olmak adına Yeşil Karaağaç Doğal Yaşam Merkezi’ne geçti.

Akşam saatlerinde Guiness Tarhana Pişirme Rekoru denemesi gerçekleşti. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım dev kazanın başında yaptığı konuşmada, tarihi ana imza atmayı hedeflediklerini ve bunun için gerekli tüm hazırlıklara çok önceden başlandığını belirtti. Tarhana çorbasının pişme işlemi tamamlandıktan sonra coşkulu kalabalığın eşlik ettiği rekor tasdik aşaması Guinness Türkiye Temsilcilerinin gözetiminde gerçekleşti. Dev kazanda kaynatılan Uşak Tarhanası, 31 bin 800 kiloluk ağırlığındaki kazanda 30 bin 292 litre ile Guinness Dünya Rekorlar Kitabına girmeyi başardı. Böylece dünya rekoru kırarak dünyanın en büyük çorbası unvanıyla uluslararası düzeyde tescillendi.

“TARHANAMIZLA GURUR DUYUYORUZ”

Bu büyük gururu tüm vatandaşları ile paylaşan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, “Bugün bizler için en büyük ve en gururlu gün. 31 bin 800 litrelik dev kazanımızda kaynatılan tarhana çorbası ile en büyük çorba rekorunu kırarak 30 bin 292 litre ile Guinness Dünya Rekorlar Kitabına girmeyi başardık. İlkler şehri bunu çoktan hak etmişti. Her alanda olduğumuz gibi bu başarıyı da Uşak’ımıza kazandırdık. Bunun gururu ve mutluluğu bizlere fazlasıyla yeter” dedi. Gurbetçi festivalinin dışında yerel ve yöremize özgü bir festival hazırladıklarının altını çizen Yalım, “Uşak’ımızı uluslararası düzeyde tanıtacağımızı belirtmiştim. Tüm çalışmalarımızı buna uygun gerçekleştirerek, böylesine önemli bir kitaba adımızı yazdırmayı başardık. Bu gurur hepimizin” diye konuştu.

REKORU TAÇLANDIRAN YARIŞMA

Rekor heyecanın hemen ardından En Fazla Tarhana İçme Yarışması düzenlenerek vatandaşlar arasında kıyasıya rekabet yaşandı. Renkli anlara ev sahipliği yapan eğlenceli yarışmada en fazla tarhanayı içen kişiye ödülü takdim edildi. Günün kapanışını Onur Akın gerçekleştirdi.