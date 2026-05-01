Tarih açıklandı: MHP Kurultay'a gidiyor

MHP 15'inci Olağan Kurultayı'nın tarihi belli oldu.

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Kongre sürecinin tamamlanmasının ardından MHP’nin 15. Olağan Kurultayının da gelecek yıl 7 Mart 2027 Pazar günü gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür" dedi.

MHP'de olağan büyük kurultay hazırlıkları kapsamında ilçe ve il kongrelerinin 7 Mayıs 2026 tarihinde başlatılması kararlaştırıldı.

Bu sürecin 7 Mart 2027'ye kadar süreceği ve bu tarihte 15. Olağan Kurultay'ın gerçekleşeceği belirtildi.

11 İL TEŞKİLATI FESHEDİLMİŞTİ

MHP'de nisan ayında 11 il teşkilatı feshedilmişti. İstanbul'la başlayan fesih kararları Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl ve Gaziantep'le devam etmişti.