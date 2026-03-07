Tarih belli oldu: Benzin ve motorine bir zam daha
ABD ve İsrail'in saldırılarının İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve birçok körfez ülkesinde petrol üretiminin durması enerji fiyatlarını yükseltti. Türkiye'de de bu motorin ve benzin fiyatlarına bir zam daha geldi.
ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla birlikte enerji akışı durma noktasına geldi.
Katar ve Suudi Arabistan'daki petrol tesislerinde üretim durduruldu. Enerji fiyatları son 6 yılın en sert yükselişini gördü.
Bu sert yükselişler Türkiye'de ise akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Enflasyona etkisini azaltmak adına Hazine 'eşel mobil' sistemini devreye aldı. Vatandaşa yansıtılan zammın yüzde 75'i ÖTV'den karşılanıyor.
DÜN ZAM GELMİŞTİ
Dün gece yarısından itibaren motorine 1,14 TL, benzine ise 55 kuruşluk zam yapılmıştı.
Gazeteci Olcak Aydilek'in aktardığına göre yeni bir zam daha geliyor. Salı günü (10 Mart 2026) motorin ve benzine zam gelecek.
TABELAYA NE KADAR YANSIYACAK?
Aydilek şunları aktardı:
"Salı günü motorine 2,14 TL, benzine 1,54 TL zam bekleniyor. Eşel mobil uygulaması gereğince motorine 53 kuruş, benzine 39 kuruş zam yapılacak."