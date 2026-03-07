Tarih belli oldu: Benzin ve motorine bir zam daha

ABD ve İsrail'in saldırılarının İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve birçok körfez ülkesinde petrol üretiminin durması enerji fiyatlarını yükseltti. Türkiye'de de bu motorin ve benzin fiyatlarına bir zam daha geldi.

Ekonomi 07.03.2026 12:07 Giriş: 07.03.2026 12:07

Güncelleme: 07.03.2026 12:12 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

Fotoğraf: AA