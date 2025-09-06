Tarih belli oldu: CHP olağanüstü kurultaya gidiyor

CHP, İstanbul il yönetimine kayyum atanmasın ardından, 15 Eylül'de görülecek kurultay davası öncesi kritik bir hamlede bulundu.

900'ün üzerinde delegenin imza vermesi üzerine olağanüstü kurultay yapılması için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açakılama ile CHP’nin 21 Eylül’de olağanüstü kutultayını gerçekleştireceğini belirtti.

Çiftci açıklamasında şunları kaydetti:

"Partimize yönelik kuşatmaya karşın delegelerimizin imzasıyla 21 Eylül 2025 tarihinde olağanüstü kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi, 102 yıllık köklü tarihi boyunca her türlü baskıya, engellemeye ve müdahaleye rağmen halk iradesini savunmuş; demokrasiden, hukuk devletinden ve özgürlüklerden asla taviz vermemiştir.

Bu olağanüstü kurultay, yalnızca partimizin geleceğini değil; aynı zamanda Türkiye’de çok sesliliğe, çoğulculuğa ve demokratik siyasete duyulan inancı da yeniden ortaya koyacaktır. Delegelerimizin iradesiyle alınan bu karar, iktidarın tüm müdahale girişimlerine karşı Cumhuriyet Halk Partisi’nin dimdik ayakta olduğunun en güçlü kanıtıdır."

Genel Başkan Özgür Özel imzasıyla Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na 1000'e yakın delegenin imzasıyla yapılan başvuruya göre Kurultay 21 Eylül Pazar günü mevcut yönetim hakkında güven oylaması ve Genel Başkan ile PM seçimleri gündemiyle toplanacak.

CHP'ye son kayyum kararı, 15 Eylül'deki davaya zemin hazırlığı olarak değerlendiliyor.

ÖZGÜR ÖZEL İMZALI BAŞVURU

Tüzükte öngörülen yeterli sayıda imzalı başvurunun CHP Gerel Merkezi'ne ulaşmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in imzasıyla Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu'na parti tüzüğünün 48'inci maddesi uyarınca yapılan başvuruyla 22. Olağanüstü Kurultay'ın 21 Eylül Pazar günü saat 10'da Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanacağı ilan edildi. Toplantının gündemi şöyle:

"1. Açılış

2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3. Kurultay Başkanlık Kurulu seçimi (1 Başkan, 2 Başkan Yardımcısı, 6 Yazman)

4. Genel Başkanın açış konuşması

5. Genel Başkan, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu hakkınnda ayrı ayrı güven oylaması

6. Seçimler (Genel Başkanlık, Parti Meclisi asıl ve yedek üyeler, Yüksek Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeler seçimi)

7. Kapanış"