Tarih belli oldu: CHP Parti Meclisi, "İmamoğlu" gündemiyle Ankara'da toplanacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması gündemiyle perşembe günü toplanacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki toplantının, perşembe günü saat 11.30'da Ankara'da yapılması planlanıyor.

İMAMOĞLU'NUN ADAYLIK SÜRECİ DEĞERLENDİRİLECEK

Özel'in sunuşuyla başlayacak toplantıda, güncel siyasi gelişmelerle 23 Mart'ta yapılan örgüt denetiminde ön seçim sonuçları doğrultusunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin süreç değerlendirilecek.

PM'de, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında İmamoğlu'nun tutuklanması, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturması, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegeleri Levent Çelik ve Hatip Karaaslan'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuru yapması, ön seçim sonuçları ve partinin 6 Nisan'da yapacağı 21. Olağanüstü Kurultay'ın da gündeme gelmesi bekleniyor.

Toplantıda, PM üyeleriyle görüş alışverişinde bulunularak, başta İmamoğlu'nun tutukluluğu olmak üzere, CHP'nin gündemindeki konulara ilişkin yol haritası şekillenecek.