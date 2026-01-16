Tarih belli oldu: Colani, Berlin'i ziyaret edecek

Almanya Hükümeti Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, HTŞ öncülüğünde kurulan Şam yönetiminin geçici cumhurbaşkanı olarak atanan Colani'nin (Ahmed Şara) 19-20 Ocak'ta Berlin'e çalışma ziyaretinde bulunacağını bildirdi.

Hükümet Sözcü Yardımcısı Hille, Berlin'deki basın toplantısında Colani'nin, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile davetlisi olarak salı (20 Ocak) günü Başbakanlık'ta bir araya geleceğini ve ardından ortak basın toplantısının düzenleneceğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI VE İŞ DÜNYASIYLA DA GÖRÜŞECEK

Colan'nin, bu görüşmenin ardından Alman Sanayi ve Ticaret Odasında Alman ekonomisinin önemli şirketlerinin temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katılacağını kaydeden Hille, toplantıda Ekonomi Bakanı Katherina Reiche ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'ün de hazır bulunacağı bilgisini paylaştı.

Hille, Colani'nin Berlin temasları çerçevesinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile de bir araya geleceğini ifade etti.