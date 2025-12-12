TARİH BELLİ OLDU! | Ekrem İmamoğlu İBB Davası ne zaman başlıyor?

Türkiye gündeminin yakından takip edilen başlıkları arasında yer alan İBB Davası ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Uzun süredir merak edilen süreçte, İBB iddianamesine ilişkin tensip zaptı tamamlandı ve ilk duruşmanın tarihi netleşti. Kamuoyunun en çok sorduğu soru ise şu: Ekrem İmamoğlu davası ne zaman başlıyor?

İBB DAVASI’NDA İLK DURUŞMA TARİHİ AÇIKLANDI

İBB iddianamesine ilişkin hazırlanan tensip zaptı sonrasında dava takvimi resmen belli oldu. Buna göre İBB Davası’nın ilk duruşması 9 Mart 2026 tarihinde görülecek. Bu gelişme, davanın yargılama sürecine resmen geçildiğini ortaya koyuyor.

Dava İlk Duruşma Tarihi İBB Davası 9 Mart 2026

İBB İDDİANAMESİNDE TENSİP ZAPTI NE ANLAMA GELİYOR?

Tensip zaptı, mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından yargılamaya ilişkin ilk usul işlemlerini belirlediği aşamadır. Bu aşamada duruşma tarihi belirlenir ve davanın nasıl ilerleyeceğine dair temel çerçeve çizilir. İBB Davası’nda tensip zaptının tamamlanmasıyla birlikte yargılama süreci resmen başlamış oldu.

EKREM İMAMOĞLU DAVASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kamuoyunda sıkça sorulan “Ekrem İmamoğlu davası ne zaman başlıyor?” sorusu da bu gelişmeyle birlikte netlik kazandı. Mahkeme takvimine göre dava, 9 Mart 2026 tarihinde yapılacak ilk duruşmayla başlayacak. Bu tarih, davanın seyrini yakından takip edenler için kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

İBB DAVASI NEDEN BU KADAR YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR?

İBB Davası, yalnızca hukuki yönüyle değil, siyasi ve toplumsal etkileri nedeniyle de geniş bir kesim tarafından izleniyor. İddianamenin kabul edilmesi ve duruşma tarihinin açıklanması, davaya olan ilgiyi daha da artırmış durumda. Bu nedenle dava sürecine ilişkin her yeni gelişme, gündemde önemli bir yer tutuyor.

İBB Davası: Ekrem İmamoğlu davası ne zaman başlıyor? sorusu, tensip zaptının tamamlanmasıyla net bir yanıt buldu. İlk duruşmanın 9 Mart 2026 tarihinde yapılacak olması, davanın yargı sürecinde yeni bir dönemin başladığını gösteriyor. Önümüzdeki süreçte dava takvimi ve duruşmalardan çıkacak gelişmeler, kamuoyu tarafından yakından izlenmeye devam edecek.