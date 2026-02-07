Tarih belli oldu: Epstein belgelerinin tamamı sansürsüz erişime açılacak

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Patrick Davis’in Kongre üyelerine gönderdiği mektuba göre, kamuoyuyla paylaşılan Jeffrey Epstein dosyalarının sansürsüz versiyonları pazartesi gününden itibaren incelemeye sunulacak. Associated Press'te (AP) yer alan habere göre belgeler hem Temsilciler Meclisi hem de Senato üyelerinin erişimine açılacak.

İNCELEME İÇİN SIKI GÜVENLİK KURALLARI

Kongre üyelerinin belgeleri ABD Adalet Bakanlığı binasında bizzat incelemesi gerekecek. Okuma odasına cep telefonu, bilgisayar veya başka herhangi bir elektronik cihazla girilmesine izin verilmeyecek. İnceleme yapmak isteyen üyelerin en az 24 saat önceden randevu alması şart koşulurken, üyelerin yalnızca belgelerin elektronik kopyalarına erişebileceği ve not tutabileceği belirtildi.

TÜM BELGELERE ERİŞİM YOK

Habere göre Kongre üyeleri, internette yayımlanan 3 milyondan fazla belgeyi sansürsüz olarak inceleyebilecek. Ancak Adalet Bakanlığı’nın elinde bulunduğu belirtilen yaklaşık 6 milyon belgenin tamamı erişime açılmayacak.

ELEŞTİRİLER SONRASI ATILAN ADIM

Söz konusu karar, Adalet Bakanlığı’nın 30 Ocak’ta yaklaşık 3 milyon belge, 2 bin video ve 180 bin görseli kamuoyuyla paylaşmasının ardından gelen yoğun eleştiriler sonrası alındı. Paylaşılan belgelerin büyük bölümünün ağır şekilde sansürlenmesi ve bazı hassas bilgilerin tutarsız biçimde gizlenmesi tartışma yaratmıştı.

“TAM ŞEFFAFLIK” BASKISI ARTIYOR

Demokrat Kongre üyesi Ro Khanna ile Cumhuriyetçi vekil Thomas Massie, belgelerin tamamının sansürsüz biçimde yayımlanmasını talep eden isimler arasında yer alıyor. İki milletvekili, daha önce yaptıkları açıklamalarda bazı bölümlerin yoğun biçimde sansürlendiğini, buna karşın bazı mağdur isimlerinin ise hiç gizlenmediğini belirterek süreci eleştirmişti.

Khanna, tüm dosyaların açıklanmaması durumunda daha sert adımlar atabileceklerini ifade ederken, sürecin Epstein ve Ghislaine Maxwell davalarının nasıl ele alındığını ortaya koyması açısından kritik olduğunu vurguladı.