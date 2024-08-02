Tarih belli oldu: Gözler Enflasyon Raporu'nda

TCMB, 3. Enflasyon Raporu'nu 8 Ağustos'ta Ankara'da açıklayacak. Yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıklanmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 3. Enflasyon Raporu'nu 8 Ağustos'ta Ankara'da açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Dr. Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-III'ün tanıtımı amacıyla 8 Ağustos saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı TCMB'nin internet sitesindeki adres üzerinden ve bankanın "X" sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yükselterek yüzde 38'e çekmiş, 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korumuştu.