Tarih belli oldu: İstanbul yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek

Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.

Hava sıcaklığının 15 dereceye yaklaşacağı İstanbul'da Perşembe (5 Şubat) gecesinden itibaren üç gün boyunca yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yağışlı hava sistemi perşembe gününden itibaren etkisini göstermeye başlayacak.

Perşembe günü Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de devam edecek olan yağışlar, cuma gününe gelindiğinde yurt geneline yayılacak.

Yurdun batı kesiminin tamamında yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak etkili olacak.

İstanbul'da sağanak yağış perşembe gecesi etkili olmaya başlayacak.

Kentte cuma yağmur ve sağanak, cumartesi gök gürültülü sağanak, pazar günü ise sağanak yağış etkili olacak.

İstanbul'da hafta sonu sıcaklıkların 14-15 dereceye kadar yükselmesi, pazar günü 10 dereceye düşmesi bekleniyor.

AKOM UYARDI: SABAH VE AKŞAM SAATLERİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) kentte hafta boyunca özellikle sabah ve akşam saatlerinde yağışların beklendiğine dikkat çekti.

AKOM’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

“İstanbul'da hafta boyunca havada parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken özellikle akşam ve sabah erken saatlerde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların bugünden itibaren kadem kadem artarak yeniden 15°C'ler civarına yükseleceği öngörülüyor.”