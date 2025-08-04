Tarih belli oldu: İstanbul’da gök gürültülü sağanak etkili olacak
İstanbul’da hafta ortasında etkili sağanak yağış bekleniyor. Çarşamba ve perşembe günleri gök gürültülü yağmurun kenti etkisi altına alması öngörülüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da çarşamba ve perşembe günleri gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji’nin verilere göre, Marmara genelinde etkili olacak yağışlarla birlikte kısa süreli kuvvetli sağanaklar ve gök gürültüsü yaşanabilir.
Uzmanlar özellikle İstanbul çevresinde çarşamba sabah saatlerinden itibaren yağışın etkili olacağını, perşembe günü ise yer yer şiddetli sağanak geçişlerinin yaşanabileceğini belirtiyor.
Sıcaklıklarda birkaç derece düşüş bekleniyor.