Tarih belli oldu: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, 4 Eylül'de ilk kez Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuğunu Beştepe'de resmi törenle karşılanacak.

Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre iki ülke arasında çok sayıda anlaşmaya imza atılacak.

GÜNDEM GAZZE OLACAK

Sisi'nin ziyaretinde İsrail'in saldırılarının durdurulması, bölgede ateşkesin sağlanması ve Netanyahu hükümetinin yargılanması konusunda atılabilecek ortak adımlar görüşülecek.

Filistin başta olmak üzere Libya, Sudan, Somali gibi bölgesel meselelerde; kalıcı istikrar, barış ve huzurun tesisi iki yapılabilecekler ele alınacak.

İki ülke arasında 10 milyar dolara ulaşan ticaret hacminde yeni hedef 15 milyar dolar. Bu hedefe ulaşmak için atılacak adımlar görüşülecek. Sisi'nin beraberinde iş dünyasından isimlerle Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'ye 14 Şubat 2024'te 12 yıl sonra ilk kez gerçekleştirmişti.