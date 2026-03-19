Tarih belli oldu: Motorine dev zam yolda
Motorine 5,73 lira zam yapılması bekleniyor. Zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatının 71,64 liraya yükseleceği tahmin ediliyor.
ABD ile İsrail'in İran'a açtığı savaş devam ederken İran'ın Hürmüz Boğazı'nı ABD müttefiklerini kapatmasıyla dünya petrol arzı yüzde 30 oranında azaldı.
Tedarikin sekteye uğraması da akaryakıt fiyatlarını yükseltti. Akaryakıt ürünlerinden motorine 5,73 lira zam yapılması bekleniyor.
Zam kesinleşmese de cuma gününden itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.
İstanbul'da motorinin litre fiyatının 71,64 liraya, Ankara'da 72,76 liraya, İzmir'de ise 73,04 liraya çıkması bekleniyor.