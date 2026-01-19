Tarih belli oldu: Motorine zam geliyor

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Ekonomim’in haberine göre; motorin fiyatına çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk zam bekleniyor.

Ocak ayı başından bu yana akaryakıt fiyatlarında hem indirim hem de zamlar peş peşe geldi.

Son olarak 16 Ocak'ta benzine 1 lira 61 kuruşluk zam gelmişti.

17 Ocak'ta ise benzine 95 kuruşluk indirim gelmişti.

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin: 54,00 TL

Motorin: 54,86 TL

LPG: 29,29 TL

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin: 53,83 TL

Motorin: 54,69 TL

LPG: 28,69 TL

ANKARA

Benzin: 54,90 TL

Motorin: 55,94 TL

LPG: 29,17 TL

İZMİR

Benzin: 55,19 TL

Motorin: 56,20 TL

LPG: 29,09 TL

***

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.