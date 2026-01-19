Tarih belli oldu: Motorine zam geliyor
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına çarşamba gününde itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruş zam yapılması planlanıyor.
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.
Ekonomim’in haberine göre; motorin fiyatına çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk zam bekleniyor.
Ocak ayı başından bu yana akaryakıt fiyatlarında hem indirim hem de zamlar peş peşe geldi.
Son olarak 16 Ocak'ta benzine 1 lira 61 kuruşluk zam gelmişti.
17 Ocak'ta ise benzine 95 kuruşluk indirim gelmişti.
Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
İSTANBUL (AVRUPA)
Benzin: 54,00 TL
Motorin: 54,86 TL
LPG: 29,29 TL
İSTANBUL (ANADOLU)
Benzin: 53,83 TL
Motorin: 54,69 TL
LPG: 28,69 TL
ANKARA
Benzin: 54,90 TL
Motorin: 55,94 TL
LPG: 29,17 TL
İZMİR
Benzin: 55,19 TL
Motorin: 56,20 TL
LPG: 29,09 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.