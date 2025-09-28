Tarih belli oldu: "Orient Express" ikinci kez Türkiye'ye gelecek

Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan nostaljik tren Orient Express bu yıl ikinci kez Türkiye'ye gelecek.

Tren, 1 Ekim'de saat 08.00'de Türkiye'ye giriş yapacak.

3 Ekim'de saat 14.05'te Bakırköy'den hareket edecek olan tren aynı gün 23.30'da Kapıkule'den çıkış yapacak.

Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan tren, Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye ulaşacak.

16 VAGONDAN OLUŞUYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, nostaljik trenin Türkiye'ye ikinci ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Uraloğlu, açıklamasında, Venice Simplon Orient Express'in bu yılki ilk seferini 4 Haziran'da Türkiye'ye giriş yaparak gerçekleştirdiğini ve 6 Haziran'da İstanbul'dan ayrıldığını hatırlattı.

Uraloğlu, trenin toplam 16 vagondan oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Paris-İstanbul arasında düzenlenen nostaljik tren yolculuğu, seyahat tutkunları tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. İstanbul'a trenle gelen yolcular, dönüşlerini uçakla yapıyor. İstanbul-Paris seferine ise yeni bir yolcu grubu katılıyor."