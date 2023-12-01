Tarih değişti: Asgari ücret toplantısı ertelendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, bugün yapılması planlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yapılacağı açıklanan ilk toplantısı ertelendi.

Yaklaşık 7 milyondan fazla kişiyi ve dolaylı olarak da her yurttaşı ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında yeni bir gelişme yaşandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıkladı.

Daha önce yapılan açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının buügn (1 Aralık) yapılacağı bildirilmişti.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde Asgari Ücret Yönetmeliği'nin esas alındığını belirten Işıkhan, buna göre, "ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumun, ücretliler geçinme indekslerinin, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunun ve geçim şartlarının" göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

Asgari ücretin Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendiğini anımsatan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Asgari ücretin tespiti sırasında, komisyondaki işçi, işveren ve devlet temsilcilerinin görüşlerinin alınması ve sosyal diyalog anlayışı içinde adil bir sürecin işletilmesi önemlidir. Tüm bu süreçlerin uluslararası standartlara uyumlu olmasını sağlamak, bizim için önemli bir sorumluluktur. Tabii şunu da belirtmem gerekir ki asgari ücret, yasal olarak ödenmesi gereken en düşük ücret seviyesidir. Asgari ücretin, sosyal refaha olumlu katkıda bulunma potansiyelinin yanı sıra, asgari ücret düzeyinin belirlenmesine yönelik çalışmalarımızda; çalışanları korumak ve sürdürülebilir bir ekonomiyi desteklemek arasında doğru dengeyi kurmak için potansiyel seçenekleri de dikkatle değerlendiriyoruz. Bu bakımdan, ücretli kesimin yaşam standartları ve enflasyon düzeyi kadar işletmelerimizin sürdürülebilirliği bizim için önemlidir. Dolayısıyla belirlenecek asgari ücretin etkisi sadece bu ücret düzeyinde çalışan işçilerimizle sınırlı değildir. Yapılacak artış, diğer gelir gruplarının da ücretlerinde pozitif etki yapmaktadır."

Asgari ücret düzeyinin genel ücret düzeyine de tesir ettiğini belirten Işıkhan, "Asgari ücretteki artış bazı işçilerimizin ücretlerini doğrudan bazı işçilerimizin ücretlerini de dolaylı etkilemekte. Başka bir deyişle, asgari ücretteki artışın birçok ekonomik göstergeyi değiştirdiğini ve etkilediğini söyleyebiliriz. Belirleyeceğimiz bu ücret, istihdam, gelir dağılımı, fiyatlar genel düzeyi ve büyümenin üzerinde yarattığı etkiler ile ekonomi politikaları açısından da önemlidir" dedi.